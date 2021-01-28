Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkiye'ye önemli ziyaret

Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 29 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir ziyarette bulunacaktır" ifadeleri yer aldı.

Twitter'dan da paylaşılan açıklamada ​"Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanı Zarif, bölgesel ziyareti kapsamında Azerbaycan, Rusya, Ermensitan ve Gürcistan üst düzey yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunmuştu.