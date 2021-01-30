Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif, Erdoğan ile görüştü

İkili ve bölgesel konuları görüşmek üzerere İstanbul’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

İkili, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı görüşmeye Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Zarif ile Erdoğan'ın görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

İran'la Türkiye'nin iş birlikleri bölge ülkelerinin yararına olacaktır

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki heyetler arası ve ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yakın zamanda İran, Türkiye ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları toplantısını İran'da gerçekleştireceklerini belirten Zarif, "İran'la Türkiye'nin Kafkasya konusundaki iş birlikleri kesinlikle bölge ülkelerinin çok yararına olacaktır." dedi.

Zarif, Türkiye, Azerbaycan ve Rusya Cumhurbaşkanlarının önerdiği platform ve iş birliği çerçevesinde 5 ülkeye ziyaret başlattığına işaret ederek, "Bu ziyareti, Türkiye'deki dostlarımla istişarelerde bulunarak başlattım. Diğer ülkeleri ziyaret ettikten sonra bugün burada olduğum için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

İran ve Türkiye'nin her zaman en zor koşullarda birbirleriyle ilişki halinde olduğunu ve bu ilişkileri sürdüreceğini vurgulayan Zarif, bugün Türkiye ile İran'ın Kafkasya'da da yeni özel iş birliği fırsatlarının bulunduğunun altını çizdi.

İran ve Türkiye'nin zor günlerde birbirinin yanında olduğunu ve zor günlerde arkadaş olmanın kıymetini iyi bildiklerini vurgulayan Zarif, "Umarım, ABD'de terör devleti gittikten sonra İran, Türkiye ve bölge halkını daha güzel günler bekliyor olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İran'da 1 milyon 196 bin 374 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 71 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 573 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 807'ye, vaka sayısının da 1 milyon 405 bin 414'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 990'ının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 196 bin 374'e ulaştığı bilgisini verdi.