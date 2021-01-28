Zarif, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Resmi bir ziyaret kapsamında Tiflis'te bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile görüştü.

İkili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Zarif, tüm alanlarda özellikle ticari ve ekonomik konularda karşılıklı ilişkilerin güçlenerek gelişmesini temenni etti.

Zarif, Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmaların ardından tüm tarafların çıkarları doğrultusunda bölgesel işbirliğine ilişkin Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan’daki görüşmeleri hakkında Gürcistan Cumhurbaşkanı’na bilgi verdi.

Azerbaycan, Rusya ve Ermensitan'daki temaslarını tamamlayan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile beraberindeki heyet bugün sabah saatlerinde Gürcistan'a gelmişti.

Burada basın mesuplarında yaptığı açıklamada Zarif, "Gürcistan ziyareti öncesi bölgedeki üç ülkeye gerçekleştirdiğimiz temaslarda ikili ilişkiler ve bölgesel işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulunduk." demişti.

Zarif, "Bölgemiz zor şartları atlattı. Bölgede savaş ve çatışmanın yeniden tırmanmaması için yeni koşulları değerlendirmemiz lazım." ifadesini kullanmıştı.