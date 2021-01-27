Zarif, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

İkili ve bölgesel konuları görüşmek üzerie Erivan'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Görüşmede, İran’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki son kriz karşısındaki tutumunun net olduğunu belirten Zarif, “Uluslararası hukuka saygı, sivillerin korunması ve diğer ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı İran’ın dış politikasının ana ve stratejik meselesidir” dedi.

Bakan Zarif, "İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, bölgedeki Ermenilerin de güvende yaşaması gerektiğini vurgulamıştır ve biz de çok sayıda Ermeni vatandaşa ev sahipliği yapmaktayız" ifadesini kullandı.

Zarif bugün sabah saatlerinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile de bir araya gelerek ikili ilişkileri ile Dağlık Karabağ bölgesindeki son durum ele almıştı.

Bakan Zarif, bölge gezisi kapsamında 25-26 Ocak tarihlerinde Azerbaycan ve Rusya'yı ziyaret etmişti.