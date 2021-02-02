  1. Azerbaycan
2 Şub 2021 11:43

Ermeni güçleri, Azerbaycan sınırında ateşkesi ihlal etti

Ermeni güçleri, Azerbaycan sınırında ateşkesi ihlal etti

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan sınırında ateşkesi ihlal ettiği bildirildi. Ermeni birliklerinin makineli tüfekle 20 kez ateş ettiği belirtildi.

AA'nın haberine göre, Ermenistan ordusunun, Azerbaycan sınırında ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.00 civarında Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Gazah ilinin Aşağı Eskipara köyündeki birliklerinin, aynı bölgedeki Azerbaycan askerlerine ateş açtığı ifade edildi.

Açıklamada, Ermenistan birliklerinin makineli tüfekle 20 kez ateş ettiği belirtildi.

Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması 10 Kasım 2020'de yürürlüğe girmişti.

News Code 1892256

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