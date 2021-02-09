Petrol rallisi devam ediyor

Petrol, küresel piyasaların sıkılaşması ve talebin iyileşmesiyle beraber ralliye devam ederek bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Vadeli Kontratlar, yüzde 9’dan fazla yükselişle Londra’da varil başına 61 doları geçti. Trafigura Group’a göre, fiyatlar rafinerilerin artan ürün talebini karşılamak için üretimi artırmasıyla beraber daha da artabilir.

Küresel gösterge olan Brent ve Batı Teksas petrolündeki vade aralıkları arasındaki fark ‘backwardation’ yapısına gelerek yukarı yönlü bir eğilim içerisinde bulunuyor.

Petrol, Kovid-19 aşısı gelişmeleriyle beraber Ekim ayı ortalarından bu yana ralli içerisindeydi. OPEC+ ise salgından dolayı ortaya çıkan arz fazlalığını olabildiğince çabuk eritmeye çalışacaklarını belirtti.

Nisan vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bir önceki seansta yüzde 2,1 yükseliş kaydettikten sonra Singapur saatiyle 14:03’te yüzde 0,9 yükselişle varil başına 61,11 dolar civarına ulaştı.

Mart vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, pazartesi günü yüzde 2 değer kazandıktan sonra yüzde 0,9 daha artış göstererek varil başına 58,46 dolar civarında seyrediyor.

Kaynak: Bloomberg