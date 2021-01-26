Petrolde 'yükselen koronavirüs' baskısı

Petrol, Kovid-19’un bazı bölgelerde artışa geçmesi ve yavaş işleyen aşılama sürecinin talep üzerinde baskı yaratmasıyla varil başına 52 dolara doğru bir düşüş yaşadı.

Vadeli kontratlar New York piyasasında pazartesi günü yüzde 1 yükseldikten sonra yüzde 0,5 düşüş kaydetti. Çin’de Yeni Ay Yılı’na girmeden önce koronavirüs vakalarında yaşanan yükseliş ve hükümetin seyahat uyarısı yapmasıyla birlikte talepte bir düşüşün görülmesi bekleniyor.

Rusya’nın amiral gemisi olan Ural ham petrolünün ihracatının yüzde 20 düşeceği düşünülürken Irak da üretimde bir kesintiye gidecek.

Axi Baş Piyasa Stratejisti Stephen Innes

Petrol yatırımcıları, Çin’deki seyahat kısıtlamalarının etkisini ölçmekte zorlanıyorlar. Üretim tarafında yaşanan kesintiler ise Avrupa’da talep zayıflarken piyasaları bir miktar rahatlatabilir.

Mart vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, pazartesi günü 50 cent yükseldikten sonra Singapur saatiyle 11:35’te 27 cent değer kaybederek varil başına 52,50 dolar civarına geldi.

Mart vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bir önceki seansta yüzde 0,9 yükseldikten sonra yüzde 0,6 düşüş yaşayarak varil başına 55,56 dolar seviyesine geriledi.

Kaynak: Bloomberg