Petrol yatırımcıları arz disiplinine odaklandı

Petrol fiyatları, yatırımcıların kısa vadeli kötü talep görünümünden ziyade devam eden arz disiplinine ağırlık vermesiyle Asya piyasalarında yükseldi.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında cuma günü yüzde 0,3 düşüş kaydettikten sonra varil başnıa 52 dolar civarında işlem görürken OPEC ve müttefiklerinin tahminlerine göre anlaşılan petrol kesintilerinin yüzde 99’u uygulandı.

Çin satın alma yöneticileri endeksinin (PMI) Ocak ayında tahminlerin altında kalmasıyla Kovid-19’un Asya’yı etkilemeye başladığına dair endişeler arttı. Başkan Joe Biden ise İngiltere’de ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantının muhtemelen ABD’de en çok bulaşan tür olabileceğini belirtti.

Sıkı bir üretim denetlemesi ve artan emtia yatırımlarıyla ham petrol son birkaç haftadır varil başına 52 dolar civarında seyrediyor.

Mart vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, cuma günü yüzde 0,3 düşüş kaydettikten sonra Singapur saatiyle 13:51’de yüzde 0,5 yükselerek varil başına 52,47 dolar civarına geldi.

Nisan vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 0,8 yükselerek varil başına 55,48 dolar civarına ulaştı.

Kaynak: Bloomberg