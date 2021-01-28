Petrol piyasalardaki satışla beraber düştü

Petrol fiyatları, finansal piyasalardaki geniş satışlarla azalan stoklara rağmen Asya işlemlerinde düşüş yaşadı.
Vadeli kontratlar, piyasalardaki olumsuz beklentilerle New York piyasasında yüzde 0,4 düşerken aşağı yönlü piyasa eğilimi ABD’de 10 milyon varil azalan stokların etkisini baskılamış oldu.
Çin’de hava ve kara trafiğinde yaşanan düşüşle birlikte Kovid-19’un yakıt talebi üzerinde oluşturduğu baskının devam ettiğine dair endişeler sürüyor.
Petrol fiyatları, aşı gelişmeleriyle beraber Ekim ayının başından bu yana yüzde 50 artış kaydederken artan koronavirüs vakaları ve kısıtlama önlemleriyle birlikte son zamanlarda baskılanmış durumda.
Mart vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, çarşamba günü yüzde 0,5 yükseldikten sonra Singapur saatiyle 12:07’de 23 cent değer kaybederek varil başına 52,62 dolar civarında işlem görüyor.
Mart vadeli Brent petrol, Ice Futures Europe piyasasında, çarşamba günü yüzde 0,2 düşüş kaydettikten sonra yüzde 0,5 daha düşüş yaşayarak varil başına 55,53 dolar seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: Bloomberg
yorumunuz