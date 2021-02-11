Citi'den yeni petrol tahmini

Petrol, son iki senedeki en uzun kazanç serisinden sonra hafif bir düşüş yaşarken Citigroup, Brent petrolün sene sonunda 70 dolara ulaşabilecğeini tahmin ediyor.

Vadeli Kontratlar, New York piyasasında bir önceki sekiz seansta yüzde 12 yükselirken sıkılaşan arz piyasasıyla beraber petrol piyasaları salgının etkisinden bir miktar sıyrılabilmişti.

Petroldeki hızlı kazançlar fiyatları son bir senedeki en yüksek seviyeye taşırken ham petrolün 14 günlük göreceli güç endeksi fazla satın alınmış bölgesine geçti, bu da bir düzeltmenin yakında gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

Petrol fiyatlarındaki ralli durmasına rağmen piyasa pozitif görünümünü koruyor. ABD ham petrol stokları, geçen hafta beklentilerden daha fazla azalırken Citigroup küresel petrol fiyatlarının yıl sonunda varil başına 70 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Petrol fiyatlarındaki geri dönüş Suudi Arabistan’ın üretim kesintilerini artıracağını taahhüt etmesiyle hızlanmıştı fakat koronavirüsün yakın dönemdeki talebi etkileyebileceğine dair endişeler hala sürüyor.

Mart Vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, çarşamba günü yüzde 0,6 yükseldikten sonra Singapur saatiyle 12:38’de yüzde 0,4 düşüşle varil başına 58,43 dolar civarına geriledi.

Nisan vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bir önceki seansta yüzde 0,6 yükseldikten sonra yüzde 0,5 düşüş kaydederek varil başına 61,19 dolar seviyesine geldi.

Kaynak: Bloomberg