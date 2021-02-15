ABD ve Türkiye arasında Gara krizi: Büyükelçi Dışişleri'ne çağırıldı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Washington'ın Gara'ya düzenlenen askeri operasyon ve 13 kişinin ölümüyle ilgili açıklaması nedeniyle ABD'ye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçisi Satterfield bugün Bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir" denildi.

ABD AÇIKLAMASINDA NE DENİLMİŞTİ?

ABD Dışişleri Bakanlığı, ilgili açıklamasında, "Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri teyit edilirse, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamada şöyle denilmişti: "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden büyük üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Eğer Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğüne dair haberler teyit edilirse, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz."

Kaynak: Gazete Duvar