Erbil'de füzeli saldırı: 1 ölü, 9 yaralı

Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) terörle mücadele birimi kente üç füze atıldığını, füzelerden ikisinin ABD askeri üssünün de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na, birinin ise alanın dışına isabet ettiğini açıkladı.

IKBY Sağlık Bakanlığı, havaalanının çevresine isabet eden füze nedeniyle biri Çin Konsolosluğu'nda çalışan güvenlik görevlisi, diğer ikisi ise çevredeki bir pazarda esnaf olmak üzere 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, daha fazla detay paylaşılmadı.

ABD öncülüğünde IŞİD'e karşı kurulan koalisyon güçleri ise, havalanına saldırıda 1 sivil müteahhitin hayatını kaybettiğini, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD'li askerin de yaralandığını duyurdu.



Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, saldırıyla ilgili inceleme başlatılması talimatı verdi.

Güvenlik güçleri füzelerin fırlatıldığı aracı buldu.

Kendisine Saraya Awliya el-Dam adını veren bir grup, Irak'taki "Amerikan işgalini" hedef aldığını söyleyerek saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Barzani, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'le görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda Erbil'de gerçekleşen füze saldırılarını görüştü.

Barzani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Blinken ile Erbil'e yapılan "korkakça saldırı" hakkında konuştuğunu belirterek, saldırının arkasındaki suçluların tespit edilmesi için soruşturmada yakın iş birliği konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Barzani, daha önce yaptığı açıklamada da füze saldırılarını "terör saldırısı" olarak niteleyerek şiddetle kınadı.

Kaynak: NTV