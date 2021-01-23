İranlı yetkili: Biden ekibi ile temas kurmadık

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, İtalya merkezli La Repubblica gazetesine demeçte gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

La Repubblica muhabirinin, "İran Biden ekibi ile gizli bir görüşme yaptı mı?" sorusuna Irakçi, "Hayır, onlarla temas kurmadık. Zaten ABD ile doğrudan temasa da geçmek istemiyoruz. Nükleer anlaşmanın doğru bir formatta olduğuna ve görüşmelerin bu formatta yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ek nükleer anlaşma söz konusu değil. İran'ın füze gücünü de görüşmek istemiyoruz." yanıtını verdi.

ABD'deki iktidar değişimi ve Kongreye baskın olayı hakkında Irakçi, şu açıklamalarda bulundu:

"İki yönetim arasındaki bu güç aktarımı konusunda belirli bir pozisyonumuz yok. Ancak ABD'nin yeni başkanının Trump'ın yanlış pozisyonlarını nasıl düzeltmek istediğini görmeyi bekliyoruz. Kongre'ye yapılan saldırı sırasında gördüklerimiz, dünyaya 'hukukun üstünlüğü' ve 'demokrasi'nin ne olduğunu öğretmek isteyenin gerçekten ABD olmadığı gerçeğini gündeme getiriyor.

Washington'da olanlar bize Amerikan demokrasisinin gerçek yüzünü gösterdi. Artık, dünyada hiç kimseye iç siyasi sorunlarını nasıl çözeceklerini söylemeye hakları olmadığı açıktır."

Abbas Irakçi, İran'ın Biden yönetimine yaptığı nükleer anlaşma taleplerine ilişkin, "Taleplerimiz gerçekçi ve ABD'nin yaptırımları kaldırıp nükleer anlaşmaya geri dönmesinden başka bir seçenek göremiyorum. İyi niyetle müzakere ettik ve onu iyi niyetle uyguladık." ifadesini kullandı.