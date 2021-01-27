İsrail hata yaparsa yok oluş tarihini erkene alacak

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklamalarda Siyonist Rejim yetkililerinin İran’a yönelik tehdit içerikli sözlerini değerlendirdi.

Siyonist Rejim Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi’nin orduya olası İran saldırısı için hazırlanma emri verdiği yönündeki iddialarına değinen Tuğgeneral Şikarçi, söz konusu tehditlerin psikolojik savaş olduğunu ve Siyonist Rejim’in gerçekten hayal kurmaya yöneldiğini belirtti.

Tuğgeneral Şikarçi, "İslam Devrimi Lideri’nin de buyurdukları gibi eğer Siyonist Rejim, İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı bir hata yaparsa hem İran’a saldırmak için hazırladıklarını iddia ettikleri füze tesislerini vururuz hem en kısa zaman Tel Aviv ve Hayfa’yı yerle bir ederiz" dedi.

İsrail’in hata yaptığı takdirde yok oluş tarihini erkene alacağını bilmesi gerektiğini belirten Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, "Siyonist Rejim gelecekteki planlarını değil, yok oluşunu düşünmeli. Siyonist Rejim’in yok olması konusu gündemde. İslam ümmetinde birçok hasara ve zarara yol açan bu kanserli tümör bölgeden silinmelidir" ifadelerinde bulundu.

İran silahlı kuvvetlerinin ülkeyi en iyi şekilde savunabileceğini vurgulayan Tuğgeneral Şirkaçi, "Bütün dünyaya bir mesajımız var. İran nükleer tesisleri barışçıl amaçlarla inşa edilmiştir. Ayrıca hem Ayetullah Hamanei’nin fetvasında hem de İran’ın savunma doktirininde nükleer silahların üretimi ve kullanımının haram olduğu belirtilmiştir" diye konuştu.

Siyonist Rejim Genelkurmay Başkanı Kochavi, dün bir konferansta yaptığı konuşmada, İran'ın nükleer programını önlemek için orduya yeni operasyonel planlar hazırlaması talimatı verdiğini iddia etmişti.