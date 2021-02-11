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11 Şub 2021 09:48

İran yeni bir askeri tatbikat başlattı

İran yeni bir askeri tatbikat başlattı

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri, bugün ülkenin güneybatısında "Büyük Peygamber (sav) 16" adlı askeri tatbikat başlattı.

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri, bugün ülkenin güneybatısında "Büyük Peygamber (sav) 16" adlı askeri tatbikat başlattı.

Devrim Muhafızları Ordusu, 15 Ocak'ta ülkenin orta bölgesindeki Kevir Çölü’nde füze ve İHA'larla geniş çaplı tatbikat yapmış. Tatbikatta uzun menzilli balistik füzeler test edilmişti.

İslam Devrimi Lideri, son günlerde yaptığı konuşmada ülkede icra edilen askeri tatbikatlara ilişkin, “Yaptırımlar döneminde bu denli büyük ve harika tatbikatların yapılması aslında ülke güvenliğinin İran Silahlı Kuvvetleri’ndeki vatan evlatları tarafından sağlandığını gösteriyor ve bu oldukça onur vericidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

News Code 1892447

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