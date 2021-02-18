Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Dağlık Karabağ’da yeniden tesis çalışması süren ulaştırma hatlarının verimliliği için 3 ülke uzmanlarının bir araya gelebileceğini ifade etti.

Ortak Merkez'in görevini başarıyla icra ettiğini belirten Erdoğan ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Suriye meselesini çözüme kavuşturmanın önemini vurgulayan Erdoğan, Libya’da barış ve istikrar fırsatının heba edilmemesi gerektiğini belirtti.

Sputnik