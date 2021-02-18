  1. Türkiye
18 Şub 2021 18:25

Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Karabağ'daki gelişmelerde ela alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Dağlık Karabağ’da yeniden tesis çalışması süren ulaştırma hatlarının verimliliği için 3 ülke uzmanlarının bir araya gelebileceğini ifade etti.

Ortak Merkez'in görevini başarıyla icra ettiğini belirten Erdoğan ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Suriye meselesini çözüme kavuşturmanın önemini vurgulayan Erdoğan, Libya’da barış ve istikrar fırsatının heba edilmemesi gerektiğini belirtti.

Sputnik

News Code 1892606

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler