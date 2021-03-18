Putin'den ABD Başkanı Biden'a: Sağlıklar dilerim

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırım hakkındaki bir toplantıda kendisine sorulması üstüne, “Amerikan meslektaşımın (Joe Biden) açıklamalarına gelince, söylediği gibi şahsen tanışıyoruz. Ona ne mi derdim? ‘Sağlığınız yerinde olsun’ derdim. Ona iyi bir sağlık dilerdim” dedi.

Rusya lideri, "İroni ya da şaka yapmıyorum" diye ekledi.

'Çocuklukta 'Kötü söz sahibine aittir' derdik birbirimize'

Rusya Devlet Başkanı ayrıca herkesin bir başkasını değerlendirirken ona kendinde olan özellikleri yüklediğini söyledi: “Her ülkenin geçmişinde çok ağır, dramatik ve kanlı olaylar görülmüştür. Ancak başka insanları değerlendirdiğimizde, hatta başka ülkeleri veyahut halkları değerlendirdiğimizde, aslında her zaman aynaya bakar gibi oluruz, her zaman kendimizi görürüz. Yani karşı tarafa, esasında olduğumuz şeyi yükleriz.”

Putin sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklukta ‘Kötü söz sahibine aittir’ derdik birbirimize. Çocukça bir laf olabilir, ancak derin, psikolojik bir manası var. Karşı taraftakinde her zaman kendi özeliklerimizi görürüz. Eylemlerini de bunun üstünden değerlendiririz.”

'ABD gibi değiliz'

Rusya Devlet Başkanı son olarak, “ABD, onlar gibi olduğumuzu düşünse dahi, gerçekte böyle değil. Bizim onlardan farklı bir genetik kodumuz var” dedi.

Putin’in bu açıklamaları, Biden’ın ABC televizyonuna verdiği bir ropörtajın yayınlanmasını izledi. Söz konusu röportajda, Rusya Devlet Başkanı’nın ‘bir katil olduğunu düşünüp düşünmediği’ sorusu karşısında Biden, “Evet, düşünüyorum” cevabını vermişti.

Kaynak: Sputnik