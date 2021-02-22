Ermenistan'dan askeri reform kararı

Sputnik'e verdiği demeçte orduda yapılacak reformun detaylarını anlatan Ermenistan Savunma Bakanı Arutyunyan, "Ermenistan'da askeri reform, sadece planlanmıyor, halihazırda yürütülüyor. Rus meslektaşlarımız da bu sürece doğrudan dahil edildi" dedi.

'Reformları Rus askeriyle istişare ettik'

Ana çabaların yönetim, keşif, elektronik harp, hava savunma sistemlerinin ve insansız hava araçlarının, füze birliklerinin ve topçu sistemlerinin geliştirilmesine yönelik olacağını kaydeden Arutyunyan, söz konusu reformları ocak sonunda Ermenistan'ı ziyaret eden Rus askeri yetkililerle istişare ettiklerinin altını çizdi.

'İkinci Rus askeri üssüne ihtiyaç yok'

Arutyunyan, Ermenistan'da ikinci Rus askeri üssüne ihtiyaç olmadığını söyledi ve şu anda iki ülke arasında mevcut bulunan düzenleyici yasal zeminin yalnızca bir Rus askeri üssünün statüsünü belirleyip faaliyetlerini düzenlediğini kaydetti. Ermenistan Savunma Bakanı, Erivan ve Moskova'nın Rus askeri üssünün bir bölümünü Ermenistan'ın doğusuna taşıma olasılığı konusunda çalışma yaptığı bilgisini de paylaştı.

Gümrü'deki 102. Rus askeri üssünün genişletilmesine ve geliştirilmesine ilgi duyduklarını anlatan Arutyunyan, "Ermenistan topraklarındaki Rus askeri üssünü genişletme ve güçlendirme konusu her zaman gündemdeydi ve Ermeni tarafı, üs Ermenistan-Rusya Birleşik Kuvvetler Grubu kapsamında yer aldığı ve üssün genişletilmesi Kafkas kolektif güvenlik bölgesinde faaliyet yürüten grubun potansiyelini otomatikman artıracağı için buna her zaman ilgi duyuyordu" diye konuştu.

Arutyunyan, Rusya Savunma Bakanlığı yönetiminin bölgedeki tüm askeri ve siyasi gerçeklikleri dikkate aldığını ve üssün güçlendirilmesi ve yeniden silahla donatılması konularında önemli adımlar attığını belirterek, bu sürecin uzun vadeli olacağından emin olduğunu ekledi.

'Rus sınır muhafızlarına ek görevler verildi'

Arutyunyan, Ermenistan'daki Rus sınır muhafızlarına ek görevler verildiğini de belirterek şöyle devam etti: "Geçen sene Karabağ'daki çatışmalar başlamadan önce FSB Sınır İdaresi personeli, Ermenistan çevresindeki Bağımsız Devletler Topluluğu sınırının güvenliğini sağlama görevlerinden sorumluydu. Bugün durum ciddi şekilde değişti. Rus sınır muhafızlarına Ermenistan-Azerbaycan sınırının güvenliğini sağlamaya dönük ek görevler verildi. Ülkelerimizin sınır servisleri arasında yakın ve etkili işbirliği kurulduğundan ve Rus sınır muhafızlarına verilen tüm görevlerin en üst seviyede yerine getirileceğinden şüphem yok."