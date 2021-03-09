Karlov davasında karar: 5 ağırlaştırılmış müebbet

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Mart Salı günü görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Vehbi Kürşat Akalın, Şahin Söğüt, Ramazan Yücel, Hüseyin Kötüce ve tutuksuz sanıklar katıldı. Diğer tutuklu sanıklar ise bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Saat 16:00’da ara verilen duruşmada, mahkeme heyeti kararını 16:30’da açıkladı.

Davada öncelikle beraatlar okundu. Buna göre, sanıklardan Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Bilal Dereli, Abdulsamet Kekeç ve Sefa Kurnaz beraat etti.

5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın ‘örgüt abisi’ olduğu belirtilen Şahin Söğüt, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Örgüte bilgi sızdırdığı belirtilen eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın ise ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası aldı.

Büyükelçi Karlov'a yönelik suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirlenen Salih Yılmaz, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karlov suikastı davasında aralarında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile Emrullah Uslu'nun bulunduğu firari 9 sanığın dosyalarının ise ayrılmasına hükmedildi.

Ne olmuştu?

Büyükelçi Karlov, 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide o sırada mesaide olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 28 şüphelinin yer aldığı iddianame hazırlandı.

Gülen'in bir numaralı sanık olduğu iddianamede, Abdulsamet Kekeç, Ahmet Kılınçarslan, Ayşe Söğüt, Bilal Dereli, Burak Yusmak, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Doğukan Söylemez, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Hasan Tunç, Hayreddin Aydınbaş, Hüseyin Kötüce, Kaan Bülbül, Kadir Şamlı, Murat Tokay, Mustafa Timur Özkan, Oğuzhan Öztürk, Ramazan Yücel, Salih Yılmaz, Sefa Kurnaz, Sercan Başar, Şahin Söğüt, Şerif Ali Tekalan, Temel Alsancak, Ufuk Gül ve Vehbi Kürşad Akalın da sanık olarak gösterildi.

‘Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon’

İddianamede, Fethullah Gülen ile birlikte 16 sanığın, suikastla doğrudan bağlantıları ortaya konarak, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'terör amacıyla tasarlayarak öldürme' suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanında 'terör amaçlı tasarlayarak öldürmeye azmettirme' ve 'terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

İddianamede ayrıca suikastın arkasında, 15 Temmuz darbe girişiminin faili ve aynı zamanda bir casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu ve suikastın, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu kaydedilmişti.