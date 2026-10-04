7 Ekim 2023’ten bu yana 1318 Siyonist asker ve güvenlik görevlisi öldü

Siyonist İsrail Savaş Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana Tel Aviv’in yürüttüğü savaşlarda askeri ve güvenlik birimleri kapsamında kaydedilen ölü sayısının 1318’e ulaştığını bildirdi.

Siyonist medyaya göre askeri ve güvenlik kayıpları; İsrail ordusu, polis, iç istihbarat teşkilatı Şin Bet, cezaevleri idaresi, itfaiye ve kurtarma birimleri ile yerleşimlerin güvenlik koordinatörleri ve silahlı acil müdahale ekiplerini kapsıyor.

Rejim televizyonu KAN ise 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsraillilerin toplam sayısının 2347'ye ulaştığını duyurdu.

Güncel veriler, 7 Ekim’in üçüncü yıl dönümü öncesinde yayımlandı.

Tel Aviv rejimi aldığı darbeleri gizlemek için geniş kapsamlı bir sansür uyguluyor.