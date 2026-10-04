Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Adana Saimbeyli olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.19'da gerçekleşen depremin derinliği 7.99 km olarak kaydedildi. Bu depremin ardından aynı yerde saat 14.36'da da 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 8.67 km olarak ölçüldü.

Osmaniye'de 5.2'lik deprem

Bu depremlerin ardından saat 14.43'te Osmaniye Sumbas merkezli 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Osmaniye'deki depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.

AFAD'dan deprem sonrası gelen açıklamada, 'Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde, bugün saat 14:19'da 4.8 ve saat 14:36'da 4.9 büyüklüğünde art arda iki deprem; Osmaniye ilimizin Sumbas ilçesinde saat 14:43'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerde de hissedilen #depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.' ifadeleri kullanıldı.