Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan bugün Tahran’a geliyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, gazetecilere yaptığı açıklamada Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın pazar günü Tahran’a geleceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Mirzoyan’ın Tahran ziyaretinin İran-Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesi ile bölgesel barış ve güvenliğin güçlendirilmesine yönelik sürdürülen istişareler çerçevesinde gerçekleşeceğini belirtti.

Bekayi, Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın ziyaret sırasında İran'ın üst düzey yetkilileriyle görüşeceğini ve Tahran-Erivan arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve genişletilmesi ile Güney Kafkasya’daki bölgesel işbirliği yolları hakkında görüş alışverişinde bulunacağını ifade etti.