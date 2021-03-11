Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ruhani'den ABD'ye 'yükümlülüklerine geri dön' çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran’a karşı başlattığı ekonomik savaşa ilişkin, “Birleşip el ele verirsek zafere ulaşabiliriz. Zafer uzakta değil, çok yakındır. Vatanı çökertme ve İran ulusunu dize getirme planı çizenler açıkça kendilerinin yenildiğini itiraf ettiler." dedi.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Son üç yılda bir süper güce karşı dimdik durduk ve bu günlerde ABD’nin yeni yöneticiler, son dört yılda izlenen yolun yanlış olduğunu söylüyor. İran ulusu en büyük başarıya ulaşmıştır. Aydınlık günler yakındır."

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin uyguladığı yaptırımların kırılması gerektiğini vurgulayarak, “Yaptırımlar sivillere yönelik yapılan zulümdür ve kaldırılması gerekiyor. Siyonistler ile bölgedeki gericilerin isteği olan yaptırımların uygulanmasına izin vermemeliyiz.” ifadesini kullandı.

Zarif'ten ABD kongre üyelerinin İran mektubuna tepki

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD'li Demokrat ve Cumhuriyetçi 140 Kongre üyesinin Joe Biden yönetimine gönderdiği İran konulu mektuba sert bir şekilde tepki gösterdi.

Zarif paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) üç Avrupa ülkesi ve diğer üç ülke ile İran arasında sağlanmıştır. JCPOA'daki C harfi COMPREHENSIVE (KAPSAMLI) kelimesini temsil eder.

Bu anlaşma sadece İran tarafından uygulandı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa jest yapmak yerine, asla yerine getirmedikleri taahhütlerini uygulamalı."

Paylaşımında 'yükümlülük', 'eylem', 'toplantı' hashtagını da kullanan Zarif, İran'ın herhangi bir düşmanca eyleme yanıt vereceğini bildirdi.

İran'daki güncel korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 61 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 603 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 928'e, vaka sayısının da 1 milyon 715 bin162'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 823'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 464 bin 268'e ulaştığı bilgisini verdi.