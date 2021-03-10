İran'daki güncel korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 61 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 603 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 928'e, vaka sayısının da 1 milyon 715 bin162'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 823'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 464 bin 268'e ulaştığı bilgisini verdi.