  1. Toplum
10 Mar 2021 14:35

İran'daki güncel korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran'daki güncel korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 61 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 603 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 928'e, vaka sayısının da 1 milyon 715 bin162'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 823'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 464 bin 268'e ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1893034

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler