New York'a seyahatlerde karantina zorunluluğu kaldırılacak

New York Valisi Andrew Cuomo, New Yorkluların salgına karşı "büyük bir güç ve azimle" mücadele ettiğini söyledi. Cuomo, bunun sonucunda vakaların her gün düşmeye devam ettiğini, 1 Nisan'dan itibaren yurt içi yolculardan karantina talep edilmeyeceğini açıkladı.

Açıklamada, zorunluluk kalksa da eyaletin sağlık departmanının New York'a giriş çıkış yapanların önlem olarak kendilerini karantinaya almalarını hala tavsiye ettiği söylendi.

Belediye Başkanı'ndan karara tepki

Diğer taraftan, New York'a uluslararası seyahat edenler için zorunlu bir karantinanın halen yürürlükte olduğu, tüm yolcuların sağlık formunu doldurmaya devam etmesi gerektiği vurgulandı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise Cuomo'nun açıklamasına, "kendilerine danışılmadığı gerekçesiyle" tepki gösterdi.

De Blaiso valilik kararıyla ilgili, "Dünyanın en büyük şehirlerinden biri ve eyalet nüfusunun yüzde 43'üne sahip olmamıza rağmen bize danışılmadı" dedi.

TRT Haber