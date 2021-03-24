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24 Mar 2021 11:47

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik 10 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 16’sı yabancı uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 10 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde uzun süre bulunduktan sonra yasa dışı yollarla yurda giren ve İstanbul’a geldiği belirlenen 16’sı yabancı uyruklu

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

18 örgüt üyesini gözaltına aldı.

AA

News Code 1893272

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