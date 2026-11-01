İran'da ABD karşıtı gösteri düzenlenecek

İran'da 4 Kasım 1979 tarihinde (Hicri Şemsi 13 Aban 1358), ülkede "casus yuvası" olarak adlandırılan ABD Büyükelçiliği, İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) izinde olan üniversite öğrencileri tarafından kuşatılmış, bazı elçilik çalışanları rehin alınmıştı. Amerika'nın sözde büyükelçilik gerçekte ise casusluk merkezi olarak kullanılmıştı.

Bu günde "13 Aban Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" adı altında her yıl İran'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü’nü Anma Merkezi Karargahı Başkanı Hüccetülislam Rüstemi, bugün düzenlediği basın toplatısında etkinliğin detaylarını anlattı.

Hüccetülislam Rüstemi, “Bu yılki ABD karşıtı yürüyüş, ülke genelinde 3.000 noktada ve 900 şehirde düzenlenecek. İran halkının küresel emperyalizmle mücadele günü zilleri, Salı gecesi saat 20.00’den itibaren İmam Humeyni’nin (r.a) türbesi ve ülkenin dört bir yanındaki şehirlerin ana meydanlarında yankılanacak" dedi.

Hüccetülislam Rüstemi, “Tahran'da, 4 Kasım'da sabah saat 00.09'da Filistin Meydanı'ndan eski ABD Büyükelçiliği'ne kadar bir yürüyüş düzenlenecek” ifadesini kullandı.

İranlı yetkili ayrıca, 4 Kasım’da düzenlenecek Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü etkinliklerine katılım çağrısı yaptı.