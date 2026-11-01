İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'in Danışmanı Muhammed Muhbir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Devrim Lideri’nin düşmanın her türlü saldırısına coğrafi sınır olmaksızın yanıt verilmesine yönelik son talimatını değerlendirdi.

Muhbir, “İran’ın savunma doktrini hızla gelişmektedir; doğal olarak tehdidin coğrafyası artık yanıtın coğrafyasını belirlememektedir.

Caydırıcılık kapsamının yeniden tanımlanması, bölgesel çerçevenin ötesine geçmiştir; dolayısıyla tehdidin kaynağı, kapsamı ve gerçekleştiği yer, İran’ın caydırıcılık hesaplamaları karşısında herhangi bir sınırlama oluşturmamaktadır” ifadelerini kullandı.

