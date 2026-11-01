Erakçi: Hem savunma hem de diplomasi için hazırız

İran heyetinin Katar ziyareti ve hedefleri hakkında bilgi veren Erakçi, "Bu ziyaret, Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde, geçtiğimiz haftalarda da Tahran'da bulunan Katar arabulucularıyla istişareleri sürdürmek amacıyla gerçekleştirildi" dedi.

İran medyasına konuşan Erakçi, ziyaretin temel amacının doğrudan ABD ile müzakere etmek olmadığını belirterek, "Müzakerelerdeki iki günlük plan üzerine arabulucularla görüşmeler devam ediyor ve uygulama aşamasında ilerliyoruz; ancak henüz kesin bir sonuca ulaşılmadı. Sonuca varılması, karşı tarafın sorularımıza vereceği yanıtlara bağlıdır" ifadesini kullandı.

İran'ın süreci ilerletmek için tüm çabasını gösterdiğini ifade eden Bakan, karşı tarafta da diplomasinin diğer seçeneklere tercih edilmesi noktasında bir rasyonellik olmasını temenni ettiğini söyledi.

Bakan Erakçi, İslam Devrimi Lideri’nin üst düzey askeri komutanlara yönelik talimatlarına atıfta bulunarak, "Bu talimatlar, İran İslam Cumhuriyeti'nin iradesini açıkça ortaya koymaktadır. Silahlı kuvvetlerimizin misyonu tamamen belirlenmiştir ve son iki savaşın tecrübelerinden yararlanarak eskisinden çok daha güçlü bir konumdadırlar" dedi.

Erakçi, "İran İslam Cumhuriyeti, hem savunma hem de diplomasi için eş zamanlı olarak hazır durumdadır. Amerikalıların hangi yolu seçeceği ise tamamen kendi rasyonelliklerine bağlıdır." diye konuştu.

