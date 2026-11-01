Reuters iddia etti: İranlı müzakereciler hâlâ Doha'da

Reuters, İranlı müzakerecilerin ABD ile bir anlaşmaya varmak amacıyla arabulucularla görüşmeler için hâlâ Doha'da olduğunu ileri sürdü.

Katar merkezli *Al-Araby Al-Jadeed* gazetesinin iddiasına göre, ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakerelerde somut bir ilerleme kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün Katar’ın El Cezire televizyonuna verdiği demeçte, şu anda Amerikalı yetkililerle görüşme planlarının olmadığını belirtmişti.

Bu konuda basında çıkan haberlerin yalnızca medya spekülasyonundan ibaret olduğunu ifade eden Erakçi, "Mevcut koşullarda Amerikalılarla görüşme ihtiyacı görmüyoruz. Şartlarımız açıktır ve arabulucular bu şartlar üzerindeki istişarelerini sürdürmektedir" demişti.