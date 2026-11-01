İran'dan sert uyarı: Yeni bir savaşın kapsamı Batı Asya ile sınırlı kalmaz

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminyia, ABD’nin İran’a yönelik herhangi bir yeni saldırısına eskisinden çok daha hızlı, kesin ve kapsamlı bir şekilde karşılık verileceği konusunda uyarıda bulundu.

İran’a karşı yeni bir savaşın patlak vermesi halinde bunun bölgesel sınırları aşacağını vurgulayan Tuğgeneral Ekreminyia, muhtemel bir çatışmanın önceki savaşlara kıyasla oldukça uzun sürebileceğini kaydetti.

Daha önce de ABD’yi uyaran İran Ordusu Sözcüsü, İran Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki Amerikan askeri hareketliliğini yakından takip ettiğini ifade etmişti.

İranlı Askeri Sözcü, ABD’nin herhangi bir maceracı kalkışmaya yeltenmesi halinde İran’ın savaş coğrafyasını genişleteceğinin altını çizmişti.