İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Seyyid Rıza Salihi Emiri, bugün turizm sektörü temsilcileriyle gerçekleştirdiği buluşma kapsamında yaptığı konuşmada, komşu ülkeler pazarının ve yakın destinasyonların önemine işaret ederek, Irak, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Tacikistan’ı İran’ın turizm gelişimi açısından potansiyel barındıran pazarlar arasında gösterdi. İranlı Bakan, Eylül ayında ülkeye gelen turistlerin yüksek bir oranının Irak’tan olduğunu belirterek, bu verinin mevcut koşullarda söz konusu pazarın stratejik önemini ortaya koyduğunu kaydetti.

Bakan Salihi, Iraklı turistlerin ülkeye girişini artırmaya yönelik planlamalara değinerek, batı sınırlarından karayoluyla turist geçişinin kolaylaştırılması ve bu güzergahların Meşhed, İsfahan, Şiraz ve ülkenin kuzey bölgeleri gibi destinasyonlara seyahat için iç hat uçuş ağlarıyla bağlanmasının takip edilen programlar arasında yer aldığını belirtti. Salihi, bu kapasitenin Irak’ın farklı bölgelerindeki nüfusun önemli bir kısmını kapsayabileceğini kaydetti.

İran ile Irak arasında 10 milyon turist hedefi

Irak ile turizm ilişkilerini güçlendirmek amacıyla İlam, Kirmanşah ve Batı Azerbaycan valilikleriyle koordinasyon sağlandığını anlatan Salihi Emiri, iki ülke arasında turizm hareketliliğini karşılıklı olarak 10 milyon ziyaretçiye ulaştırmayı planladıklarını bildirdi.

Turizm Bakanı ayrıca, uluslararası uçuşların başlatılması için bazı ülkelerle istişarelerde bulunulduğunu belirtti.