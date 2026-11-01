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1 Kas 2026 09:03

Suudi Arabistan’dan Yemen’e 66 hava ve füze saldırısı

Suudi Arabistan’dan Yemen’e 66 hava ve füze saldırısı

Suudi savaş uçaklarının Hudeyde’deki petrol tesislerini iki kez bombaladığı, saldırılarda en az 3 Yemenlinin yaralandığı bildirildi. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, son 24 saatte ülkeye 66 hava ve füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

El-Mesire televizyonunun haberine göre, Suudi savaş uçakları son saatlerde Yemen’in Hudeyde vilayetindeki Bacil bölgesinde bulunan petrol şirketine ait tesisleri iki ayrı saldırıyla bombaladı.

Haberde, Suudi Arabistan’ın saldırıları sonucunda en az 3 Yemenlinin yaralandığı belirtildi. Saldırıların yol açtığı hasarın boyutu ve olası can kayıpları hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri ise önceki gece yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerinin son 24 saat içinde Yemen’e 66 hava ve füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Seri, saldırılarda başkent Sana’nın yanı sıra Taiz, Hacce, Lahic, Cevf ve Saada vilayetlerindeki sivil yerleşimlerin hedef alındığını söyledi.

Saldırıların Khamis Muşayt ve Taif üslerinden havalanan F-15 ve Typhoon savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirten Seri, ayrıca Necran’dan füze saldırısı düzenlendiğini kaydetti. Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı öne sürüldü.

Seri, gerilimin tırmanmaya başladığı tarihten bu yana Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik toplam hava ve füze saldırısı sayısının 3 bin 755’e ulaştığını ifade etti.

News ID 1939494

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