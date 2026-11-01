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1 Kas 2026 12:05

Pezeşkiyan’dan Cezayir Cumhurbaşkanı'na tebrik

Pezeşkiyan’dan Cezayir Cumhurbaşkanı'na tebrik

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cezayir’in Kurtuluş Devrimi’nin 72. yıl dönümü ve Ulusal Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’u tebrik etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’a gönderdiği mesajda, Cezayir Kurtuluş Devrimi’nin başlangıcının 72. yıl dönümü ve Ulusal Günü’nü kutladı.

Pezeşkiyan mesajında, Tebbun’un liderliği ve çabalarıyla, adalet arayışına yönelik hedefleri destekleyen aktif ve yapıcı yaklaşımın sürdürülmesi ve mevcut imkânlardan yararlanılması sayesinde İran ile Cezayir arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin iki halkın çıkarları doğrultusunda daha da güçlenip genişleyeceğine inandığını ifade etti.

News ID 1939498

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