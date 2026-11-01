İran Savunma Bakanı'ndan ABD'ye sert uyarı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Mehrdad Aklahi, İslam Devrimi Lideri Ayatullah Seyyid Mücteba Hameney’in talimatlarını yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

Tuğgeneral Aklahi, "Muharebe hazırlığımızı güçlendirmeye ve herhangi bir tehdide karşı, her yerde, coğrafi sınır tanımadan derhal, etkili ve orantılı bir yanıt vermeye kararlıyız” dedi.

Tuğgeneral Aklahi, önceliklerinin savunma teçhizatının geliştirilmesi ve üretiminin hızlandırılması, savunma sanayi ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi ile silahlı kuvvetlere verilen desteğin artırılması olduğunu vurguladı.

İranlı Bakan, "İran'ın düşmanları bu mücadelenin kapsamını, zamanlamasını ve sonuçlarını dikte edemez" dedi.

İran’a yönelik olası yeni saldırılara karşı ABD’yi uyaran Tuğgeneral Aklahi, ülkenin düşmanların tehditlerine karşı asla hazırlıksız yakalanmayacağını bildirdi.

Savunma Bakanı ayrıca, "İran'ın güvenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunmaktan bir an olsun tereddüt etmeyeceğiz" diye konuştu.