Erakçi’den Cezayir’in Ulusal Günü için tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf’a gönderdiği mesajda, Cezayir Kurtuluş Devrimi’nin başlangıcının 72. yıl dönümü ve Ulusal Günü dolayısıyla Cezayir halkını ve hükümetini tebrik etti.

Erakçi mesajında, büyük Cezayir halkı ve hükümeti için refah ve esenlik dileklerini ileterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesini temenni etti.

İran ve Cezayir’in adalet arayışına yönelik hedefleri destekleme konusunda aktif ve yapıcı tutumlarını sürdürerek ortak çabalarını güçlendirmelerini dileyen Erakçi, iki ülkenin mevcut imkânlardan daha fazla yararlanarak ikili, bölgesel ve uluslararası düzeylerde iş birliğini genişletmesini umduğunu ifade etti.