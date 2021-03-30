Bölge ötesi aktörlerin Afganistan barışı için çözümleri yapıcı değil

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tacikistan'da düzenlenen Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9’uncu Bakanlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Bölge ötesi aktörlerin çözümleri Afganistan barışı için yapıcı değil" dedi.

Afganistan'ın bölgesel etkileşimlere girmesi için İran islam Cumhuriyeti'ninn çaba sarfettiğine vurgu yapan Zarif, " Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması sadece Afgan arası görüşmelerle mümkündür." ifadesini kullandı.

Afganlar arası görüşmeleri kolaylaştırma konusunda BM'ye çağrı yapan Zarif," Bu ülkede yapılan herhangi bir anlaşmada Afgan halkının kendi kaderini belirleme hakkını garantilemesi gerekiyor" diye konuştu.

Bakan Zarif ayrıca Afganistan ve İran arasındaki ilk demiryolu hattının 10 Aralık 2020 yılında hizmete açıldığını hatırlatarak, bu gelişmeyi uluslararası-bölgesel bir demiryolu ağının oluşumunda önemli bir adım olarak değerlendirdi.