Zarif, Tacikistan'da AİGK İcra Direktörü ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi ziyaret amacıyla bulunduğu Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Asya’ da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA/AİGK) İcra Direktörü Büyükelçi Kairat Sarybay ile görüştü.

Zarif'in Kazak diplomat Kairat Sarybay ile gerçekleştirdiği görüşmede AİGK sürecinin bölgesel faaliyetleri ele alındı.

İki günlük bir ziyaret için 28 Mart Pazar akşamı Tacikistan'a gelen Bakan Zarif, Duşanbe havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, burada düzenlenecek Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'na katılacağını belirtti.

Afganistan konusuna dair Zarif, "İran İslam Cumhuriyeti'nin amacı, Afganistan'da kalıcı barışın sağlanmasına yardımcı olmak ve çatışmayı sona erdirmektir." dedi.

Zarif, Tahran-Duşanbe ilişkileri hakkında, "İran ile Tacikistan arasındaki ilişkiler geçmişe dayanan kardeşçe ilişkilerdir. Bu gezi ile tüm alanlardaki işbirliğinin güçlenmesini umut ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

CICA/AİGK Süreci

AİGK süreci, 1992’de eski Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev tarafından başlatıldı.

AİGK, Asya'da barışı, güvenliği ve istikrarı teşvik etmek için işbirliğini geliştirmek üzere düzenlenmiş çok uluslu bir forumdur. Bu forum Asya'da ve dünyada barış, güvenlik ve istikrar arasında yakın bağ bulunduğu temeli üzerine oluşturulmuştur. Üye ülkeler, Birleşmiş Milletler sözleşmesindeki hükümleri yerine getireceklerini taahhüt ederken,devletlerin barış içinde birarada, halkların barış, özgürlük ve refah içinde ortak bölünmez bir güvenlik alanı içinde yaşamalarını sağlayacak Asya'da barış ve güvenlik ortamının diyalog ve işbirliği ile sağlanabileceği inancına sahiptir.