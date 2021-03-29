Zarif, Tacikistan'da Afgan mevkidaşı ile bir araya geldi

Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9’uncu Bakanlar Konferansı için Tacikistan’da bulunan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Afgan mevkidaşı Muhammed Hanif Etmer ile bir araya gelerek, ikili ilişkileri görüştü.

Zarif, Afgan mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmede Tahran-Kabil ilişkilerine değinerek, üçüncü tarafların iki ülke arasındaki ilişkilere gölge düşürmeye çalıştığını söyledi.

Muhammed Hanif Etmer de bu görüşmede İran'ın Afganistan'ın en yakın dostu olduğunu belirterek, ülkesinin ekonomik ve siyasi alanlarda İran ile ilişkilerini geliştirmek istediğini aktardı.

İki günlük bir ziyaret için 28 Mart Pazar akşamı Tacikistan'a gelen Bakan Zarif, Duşanbe havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, burada düzenlenecek Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'na katılacağını belirtti.

Afganistan konusuna dair Zarif, "İran İslam Cumhuriyeti'nin amacı, Afganistan'da kalıcı barışın sağlanmasına yardımcı olmak ve çatışmayı sona erdirmektir." dedi.

Zarif, Tahran-Duşanbe ilişkileri hakkında, "İran ile Tacikistan arasındaki ilişkiler geçmişe dayanan kardeşçe ilişkilerdir. Bu gezi ile tüm alanlardaki işbirliğinin güçlenmesini umut ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.