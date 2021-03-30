Zarif, Tacikistan'da Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9’uncu Bakanlar Konferansı için Tacikistan'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Görüşmede iki taraf, Güney Kafkasya bölgesindeki son gelişmeler ve iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra siyasi ve ekonomik öneme sahip diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci, Türkiye’nin öncülüğünde Afganistan ve Türkiye arasında 2011 yılında başlatılan bölgesel bir işbirliği platformudur.

Bu platform ile Afganistan'da ve bölgede istikrar, barış ve refahın arttırılması amaçlanmış, bir siyasi diyalog ortamı kurulmaya çalışılmıştır.

''Asya'nın Kalbi - İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'' Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da yapılmış, dönem başkanlığı da Tacikistan’a devredilmişti