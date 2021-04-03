Zarif, Orta Asya Cumhuriyetlerini ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Orta Asya Cumhuriyetlerine ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Hatipzade'nin paylaşımında, "Ortak medeniyet, tarih ve kültürl bağlara sahip olduğumuz Orta Asya bölgesi ile ilişkilerin geliştirilmesi her zaman İran'ın ana önceliklerinden biri olmuştur." ifadesine yer verildi.

İranlı sözcü, Zarif’in 5-8 Nisan'da Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'a ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Daha önce Muhammed Cevad Zarif, 29-30 Mart tarihlerinde Duşanbe'de düzenlenen Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere Tacikistan'a resmi bir ziyarette bulunmuştu.