Putin, Merkel ve Macron İran'ı görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi yöntemle yapılan görüşmede İran nükleer anlaşması ile güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

İran’ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın korunması ve uygulanmasını hatırlatan liderler bu yöndeki adımların daha fazla koordine edilmesinden yana olduklarını vurguladılar.

Söz konusu anlaşma, Temmuz 2015'te İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya arasında imzalanmıştı.

Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: Sputnik