Küba, Natanz Nükleer Tesisi'ne karşı sabotaj eylemini kınadı

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Twitter üzerinden İran’ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi’nde düzenlenen sabotaj eylemine tepki gösterdi.
Rodriguez Parrilla'nın yaptığı paylaşımda, "Küba olarak ABD'nin İran halkına karşı uyguladığı yaptırımların kalkmasını istemeyenlerin İran'daki Natanz Nükleer Tesisi’ne yönelik saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Katar Dışişleri Bankanlığı da dün yayınladığı yazılı açıklamada Natanz Nükleer Tesisi’nde düzenlenen sabotaj eylemine tepki göstererek kınamıştı.
Pazar sabahı Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağının bir bölümünde kaza meydana gelmişti.
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