Yaptırım ve sabotaj ABD için müzakere aracı sağlayamaz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Cevad Zarif ve Sergey Lavrov Tahran'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Natanz Nükleer Tesisi’nde düzenlenen sabotaj eylemine karşı tutumundan dolayı Moskova’yı takdir eden Zarif, “İran ve Rusya işbirlikleri devam etmeli ve ABD de bir an önce anlaşmadaki taahhütlerine dönerek tüm yaptırımları kaldırmalıdır.” dedi.

Zarif, İran’ın ABD'nin yaptırımları kaldırma eylemini doğruladıktan sonra taahhütlerini yerine getireceğini ifade etti.

Zarif, “ABD'liler şunu bilmelidir ki, yaptırımlar ve sabotaj eylemleri ABD için müzakere aracı sağlayamaz ,tam tersine durumu onlar için daha da zorlaştıracaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Zarif sözlerine şöyle devam etti:

"Amerikalılar İran nükleer anlaşmasına dönmek istiyorsa, tüm yaptırımları kaldırmalılar. Ayrıca onlar yaptırımlar listesini sunmalı. Anlaşma kapsamında bu ABD tarafının görevi. Biz de tartışılacak konuların listesini sunduk. Yaptırımların tamamen kaldırılması İran’ın değişmeyen politikasıdır."

Rus üretimi Sputnik V aşısına dair Cevad Zarif, "Rusya’ya aşı sevkiyatı için bir kez daha teşekkür etmek isterim. Ülkelerimiz arasındaki bir anlaşma yoluyla Sputnik V aşısını İran’da üretmeyi ve Rusya’dan daha fazla aşı almayı başaracağımızı umuyorum.” dedi.

Sergey Lavrov da “ABD’nin KOEP’i (Kapsamlı Ortak Eylem Planı) uygulamaya tam anlamıyla dönüş yapması gerektiğini söylerken, doğrudan İran’a karşı getirilen yasadışı yaptırımların yanı sıra İran’la işbirliği yaptıkları gerekçesiyle yabancı şirketlere uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini de kastediyoruz” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rus şirketlerle mevcut olan anlaşmalar bakımından, ABD’nin yaptırımlarının Buşehr’deki projenin finanse edilmesinde bir sorun yaratıp yaratmayacağı olasılığı ile ilgili soru üzerine bu açıklamayı yaptı.

Lavrov, ABD’de sınırları dışında yetki kullanmaya yönelik bir tutumun gözlemlendiğini, AB’nin de bu tutumu uygulama eğilimi gösterdiğini, tüm meşru yöntemlerin yerini tek taraflı eylemlerin aldığını belirtti ve “Yasal sınırların dışında yetki kullanma girişimlerine son verilmeli” dedi.

İran’a 500 bin dozdan fazla Sputnik V aşısının gönderildiği bilgisini veren Lavrov, “İranlı dostlarımızın da bugün teyit ettiği gibi, bu aşı etkinliğini kanıtladı. Pandemiyle mücadelede komşularımıza daha fazla yardım etmeye ve aşının İran’da üretimini organize etmeye hazırız ” diye konuştu.