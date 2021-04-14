Rus yetkili, İran'ın yeni nükleer kararını değerlendirdi

Sputnik'e göre, Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, İran'ın uranyum zenginleştirme oranını yükseltme kararını değerlendirdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ulyanov, "Natanz'daki nükleer tesise sabotaj eylemini düzenleyenler, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Anlaşması'nın yeniden uygulanması sürecini baltalamak istemiş olabilirler. Olası 'yan etkileri' hafife almış görünüyorlar" ifadelerini kullandı.
Daha önce, İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Natanz'daki nükleer tesiste uranyumun yüzde 60 oranında zenginleştirilmesi hazırlıklarının 13 Nisan akşamı başlayacağını açıklamıştı.
Pazar sabahı Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağının bir bölümünde kaza meydana gelmişti.
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