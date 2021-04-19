  1. Spor
19 Nis 2021 18:56

Mesut Özil'den Avrupa Süper Ligi tepkisi

Mesut Özil'den Avrupa Süper Ligi tepkisi

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, kişisel Twitter hesabında Avrupa Süper Ligi'ne tepki gösterdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'den tepki geldi. 

Özil, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Çocuklar Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın hayaliyle büyürler, Avrupa Süper Ligi'ni değil. Büyük maçların keyfi her hafta değil, yılda birkaç kez çıkar. Taraftarlar için anlaşılması zor bir karar." ifadelerine yer verdi" ifadesini kullandı.

News Code 1893808
https://tr.mehrnews.com/news/1893808/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler