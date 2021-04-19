Mesut Özil'den Avrupa Süper Ligi tepkisi

Sputnik'te yer alan habere göre, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'den tepki geldi.

Özil, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Çocuklar Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın hayaliyle büyürler, Avrupa Süper Ligi'ni değil. Büyük maçların keyfi her hafta değil, yılda birkaç kez çıkar. Taraftarlar için anlaşılması zor bir karar." ifadelerine yer verdi" ifadesini kullandı.