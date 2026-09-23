İran Silahlı Kuvvetleri: ABD Başkanı’nın tehditleri stratejik çıkmazın göstergesi

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargâhı tarafından yayımlanan bildiride, ABD Başkanı’nın İran’a yönelik düşmanca açıklamaları ve tekrarlanan tehditlerinin, Birleşmiş Milletler kürsüsünün kullanılması yoluyla saldırganlığı meşru göstermeye, dünyada güvensizlik ve deniz haydutluğu oluşturmaya yönelik girişimlerle birlikte yürütüldüğü belirtildi. Bildiride, bu açıklamaların sahadaki gerçeklerden ziyade ABD iç kamuoyuna yönelik bir propaganda aracı olduğu savunuldu.

Bildiride, “Bu tür açıklamalar, ABD’nin İran halkına yönelik saldırısındaki stratejik çıkmazını göstermektedir. ABD ordusunun yıpranmışlığı dikkate alındığında, temelsiz iddia ve tehditlerin tekrarlanması güç göstergesi değil, stratejik çaresizliğin işaretidir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İran'ın başta serbest ve uluslararası ticaret olmak üzere bölgede güvenliğin temel unsurlarından biri olduğu savunularak, ABD’nin Batı Asya bölgesindeki “gayrimeşru, yasa dışı ve saldırgan” varlığının tehdit, güvensizlik ve istikrarsızlığın kaynağı olduğu öne sürüldü.

Bildiride, ABD’nin İran’a yönelik saldırgan eylemlerinde ve deniz haydutluğu girişimlerinde yaşadığı başarısızlıkları telafi etmek amacıyla dünya ekonomisini baskı altında tuttuğu belirtildi.

Açıklamada, “ABD Başkanı’nın söylemleri güç dengelerindeki hesaplamaları değiştirmeyecek ve bu ülkenin yeni dünya düzenindeki gerileyen konumunu ve İran ile Direniş Cephesi’ne karşı yürüttüğü savaştaki ağır yenilgilerini hiçbir zaman telafi etmeyecektir.” denildi.

Bildiride, İran’ın güçlü Silahlı Kuvvetleri’nin, sekiz yıllık Kutsal Savunma dönemi ile ikinci ve üçüncü dayatılmış savaşlardan edindiği deneyimlerden yararlandığı belirtilerek, tehditlere verilecek yanıtın “saldırganlara, ABD yöneticilerine ve İsrail rejimine karşı daha ağır, yıkıcı ve öngörülemez darbeler indirmeye yönelik tam hazırlık” olacağı ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, “İnşallah İran Cumhurbaşkanı, cesur İran halkının ve kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin mesajını, güçlü ve yenilmez İran’ın gücünü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dünya kamuoyuna duyuracaktır.” ifadeleri kullanıldı.