Pezeşkiyan Suudi Arabistan'ın Milli Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud’a gönderdiği mesajda, Suudi Arabistan’ın Milli Günü’nü kutladı.

Pezeşkiyan, mesajında, İran ile Suudi Arabistan Krallığı arasındaki çok sayıdaki kültürel, ekonomik ve siyasi ortaklığın, iki Müslüman halk arasındaki dostluğun güçlü dayanağını oluşturduğunu ve ortak bağların güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca, karşılıklı çabalar sayesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda giderek daha da gelişmesine tanık olunması temennisinde bulundu.

Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud’a da ayrı bir mesaj göndererek ülkenin Milli Günü’nü kutladı.

Pezeşkiyan, bu mesajında da ortak çabalar ve mevcut imkânlardan azami ölçüde yararlanılması sayesinde, siyasi, ekonomik ve kültürel alanların tamamında kardeşçe işbirliğinin giderek geliştirilmesini temenni etti.