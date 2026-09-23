Muhsin Rızai: Trump'ın en büyük sorunu İran

İran devlet televizyonuna konuşan Rezai, Trump'ın açıklamalarını “yenilmiş bir suçlunun savunması” şeklinde tanımladı.

"Trump’ın en büyük sorunu İran”

Trump’ın tüm politik söylemini İran üzerine kurduğunu anlatan Rezai, “Bu durum, Trump’ın en büyük sorununun İran haline geldiğini gösteriyor. ABD siyasetinin önündeki en büyük engel İran’dır” ifadelerini kullandı.

Rezai, Trump’ın kamuoyunu etkilemeye çalıştığını ancak Amerikan medyasının bile bu söylemlere itibar etmediğini ifade ederek, “Trump’ın konuşması, kendini savunmaya çalışan yenilmiş bir suçlunun beyanıdır. Medyanın bu söylemleri görmezden gelmesi, Trump için büyük bir hezimettir” dedi.

“Savaş ve terör kavramlarını çarpıtıyorlar”

ABD yönetiminin popülerlikte en düşük seviyesine gerilediğini anlatan Rezai, Trump’ı “savaş kavramını barış, terörizmi ise güvenlik” olarak tanımlamakla eleştirdi. Rezai, “İran devriminden bu yana kimseye saldırmadı, sadece meşru müdafaa hakkını kullandı” dedi.

“Netanyahu ve Trump, terörizmin kaynağıdır”

Trump ve İsrail rejimi başbakanı Binyamin Netanyahu’yu “dünyanın en şiddetli terörizmini yaratmakla” suçlayan Rezai, sözlerine şöyle devam etti:

“Dünyada 25 bin çocuğun öldürülmesinden sorumlu olanlar kimlerdir? Asıl teröristler onlar”

Muhsin Rezai, “Trump, ‘İran’ı taş devrine döndüreceğiz’ diyordu ancak İran bugün her zamankinden daha güçlü şekilde ayakta. Trump, hiçbir hedefine ulaşamadı” diye konuştu.