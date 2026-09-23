ABD yaptırımlarına rağmen İran'ın dış hat uçuşları sürüyor

Amerikan haber kanalı Bloomberg'in bildirdiğine göre, İran hava yolu şirketleri, ABD'nin yeni yaptırımlarının devreye girmesine rağmen dış hat uçuşlarını sürdürdü.

Buna göre ABD'nin yeni kısıtlamalarının yürürlüğe girmesinden birkaç saat sonra uçuş takip sitesi Flightradar24 verileri; İran'dan Tayland'ın Bangkok ve Phuket şehirleri, Çin'in Şanghay kenti ve Afganistan'ın Kabil kenti olmak üzere yaklaşık altı uçuş gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

Fransız haber ajansı AFP de aynı sitenin verilerine dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin İran hava yolu şirketlerini "durdurma" ve bu şirketlerle iş birliği yapan her türlü kişi veya kurumu cezalandırma tehdidinde bulunduğu gün, Mahan Hava Yolları'na ait bir uçağın Tahran'dan havalanarak Çin'in Guangzhou kentine iniş yaptığını bildirdi.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD Hazine Bakanı'nın İran hava yollarının faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik iddialarına yanıt verdi. Pekin'in Washington'un "yasa dışı" yaptırımlarına karşı olduğunu vurgulayan Sözcü, söz konusu yaptırımların tek taraflı ve hukuksuz olduğunu, uluslararası hukukta bir dayanağı bulunmadığını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanmadığını ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran hava yollarının 23 Eylül'den itibaren dünya genelinde uçuşlarını sürdüremeyeceğini ileri sürmüştü.